Auto de Natal é realizado para os moradores do Residencial Vista Alegre em JP

Um momento de paz, solidariedade e confraternização. Assim foi à noite desta quarta-feira (11) para os moradores do Residencial Vista Alegre, construído pela Prefeitura de João Pessoa no bairro Colinas do Sul.

Crianças, jovens, adultos e idosos assistiram ao Auto de Natal promovido pela Secretaria de Habitação Social (Semhab). O evento contou com a apresentação da banda do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, regida pelo maestro Capitão Osvadir.

A atividade faz parte do Programa Pós Ocupacional da Semhab, que acompanha as famílias contempladas com uma moradia. Na próxima semana, a confraternização será no Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias.

“Estamos no mês do Natal e nos preparando para a chegada do ano novo, uma época perfeita para as pessoas se confraternizam. A nossa intenção, seguindo uma recomendação do prefeito Cícero Lucena, é justamente promover integração entre os moradores do residencial”, lembrou a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha.

O grupo Cara Dupla Coletivo de Teatro foi quem fez a encenação do Auto de Natal, que contou ainda com moradores no elenco do espetáculo.

A festa aconteceu no campo de futebol da comunidade, onde foi montada toda uma infraestrutura para receber os convidados, atores e músicos.

A equipe técnica e social da Semhab ainda preparou uma série de brincadeiras, tudo focado no espírito natalino de solidariedade e acolhimento entre as pessoas.

Dentro da programação foram feitas as entregas de kits para as alunas que concluíram o curso de costura e de confecções em lingerie e moda praia. Também foram sorteadas cestas natalinas e distribuídos algodão doce e pipoca.

“Nossa equipe técnica preparou uma festa simples, mas tudo foi feito com muito amor e carinho. Estamos encerrando um ano de forma positiva, lembrando que 2024 foi marcado por muitas atividades com os moradores do Vista Alegre, o que significa uma qualidade de vida melhor para essas pessoas”, enfatizou a secretária.

A banda do 15º BIMTZ se apresentou tocando músicas populares e de Natal. A produtora teatral e atriz Letícia Rodrigues disse que trabalhar em parceria com a Secretaria de Habitação é sempre uma satisfação e falou sobre a peça.

“O espetáculo mostra a avó conversando com os netinhos e contando histórias sobre o Natal. Os personagens que envolvem o imaginário dessa época do ano, dando ênfase à solidariedade, que toma conta das pessoas no período natalino”, afirmou.