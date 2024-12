Senador destaca avanços no projeto do VLT para Campina Grande

O senador Veneziano Vital do Rêgo celebrou os avanços no projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para Campina Grande, após a assinatura do termo de cessão da linha férrea ao município.

Em reunião com representantes do governo federal e da Prefeitura, o parlamentar ressaltou a dedicação do Ministério dos Transportes, da ANTT e do DNIT na viabilização do projeto, capitaneado pelo ministro Renan Filho.

“Saio desta reunião com a melhor expectativa de que, até o final de 2025, teremos a implementação definitiva do VLT. Desde 2011, trabalhamos para concretizar essa iniciativa, e hoje damos um passo significativo para a mobilidade urbana de Campina Grande,” afirmou Veneziano.

O senador também destacou a parceria entre o governo federal, a Prefeitura de Campina Grande e outros atores.

“Unidos, estamos avançando em um projeto que beneficia diretamente a população, com a Prefeitura já articulando a aquisição dos veículos rodantes para transporte de passageiros com recursos federais.”

Confira a entrevista abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline