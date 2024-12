Secretaria de Saúde de Campina adia pagamento dos prestadores de serviço

A Secretaria de Saúde de Campina Grande informou que o pagamento dos salários dos prestadores de serviço, inicialmente previsto para esta terça-feira (10), depende da aprovação de uma suplementação orçamentária pela Câmara Municipal.

A solicitação foi enviada em caráter de urgência na segunda-feira (9), e a previsão é que os pagamentos sejam regularizados até quinta-feira (12), após autorização legislativa.

Confira abaixo a nota na íntegra:

A Secretaria de Saúde de Campina Grande informa que o pagamento do salário dos prestadores de serviço contratados depende de novo acréscimo na dotação orçamentária anual, cuja solicitação de suplementação já foi enviada para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores.

Dessa forma, o pagamento do salário, previsto inicialmente para esta terça-feira, 10, somente poderá ser realizado após a aprovação do pedido de suplementação, o que deve ocorrer com brevidade, visto que a solicitação, feita na segunda-feira, 9, é que a matéria seja apreciada em caráter de urgência. A previsão é que o pagamento seja realizado até a quinta-feira, 12.

Os recursos estão assegurados, mas dependem desta dotação orçamentária. Nesta terça-feira, 10, foi creditado o valor do complemento do Piso Nacional da Enfermagem de todos os profissionais, uma vez que já havia orçamento prévio aprovado para esta rubrica.