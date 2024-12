A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria da Mulher, firmou nesta terça-feira, 10, uma parceria com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) para a concessão de cursos gratuitos para mulheres do município que estão em situação de vulnerabilidade. O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado pela Coordenadora da Mulher em Campina Grande, Talita Lucena, e a representante do Instituto, Aluska Farias.

Com o objetivo de capacitar profissionalmente e ampliar o número de mulheres no mercado de trabalho, os cursos serão totalmente gratuitos. Também será disponibilizada às mulheres uma ajuda para o custo com o transporte.

As inscrições, segundo Talita Lucena, serão iniciadas em janeiro e os cursos começarão em fevereiro. “Nós vamos iniciar com o curso de assistente administrativo, com oferta de mais de 40 vagas. No início de janeiro iremos informar como vai ser o processo de inscrição. O importante, agora, é celebrar o acordo como mais uma ferramenta de apoio à mulher”, enfatizou.

Programa

O Programa Mulheres Mil foi criado com o objetivo de garantir educação e ampliar o mercado de trabalho, com foco na população feminina. O programa foi relançado em 2023, pelo governo brasileiro, por meio da Portaria no 725, com o compromisso de fortalecimento de políticas públicas voltadas para a igualdade social.

O programa oferece curso de empreendedorismo, qualificação profissional de Formação Inicial e Continuada, com carga horária mínima de 160 horas distribuídos em diversas opções profissionais, aulas presenciais e certificado garantido.