Presidente da FIEPB participa de solenidade de implantação do VLT em Campina Grande

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pereira, participa na tarde desta terça-feira (10/12) da solenidade de assinatura do Termo de Cessão da linha férrea no trecho urbano de Campina Grande para a implantação na cidade do Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, também conhecido como ‘Metrô de Superfície”.

O evento está marcado para as 16h30 no Ministério dos Transportes, em Brasília.

Além do presidente da FIEPB, a assinatura contará com as presenças do Ministro dos Transportes, Renan Filho; do Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Rafael Vitale Rodrigues; do Prefeito e Campina Grande, Bruno Cunha Lima; do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro; de membros da bancada paraibana no Congresso Nacional, dentre outras autoridades.

O trecho a ser cedido ao Município de Campina Grande corresponde a 14,8 quilômetros da infraestrutura de trilhos vinculada à Ferrovia Transnordestina.

“Essa é uma ação muito aguardada por toda Campina Grande. Juntamente ao prefeito Bruno e ao senador Veneziano, estamos unindo forças para que finalmente o VLT saia do papel e seja uma realidade aos moradores da nossa cidade. Vai facilitar a ‘mobilidade urbana’ de Campina, que segue em expansão e precisa de toda atenção nesse sentido”, afirmou Cassiano.

O Termo de Cessão de Uso é um instrumento legal que permite a transferência temporária de um bem público, pertencente a um órgão, fundação ou autarquia, para outra entidade jurídica de direito público.

Posse no TCU

Na quarta-feira (11), o presidente da FIEPB participa da posse do paraibano Vital do Rêgo Filho na presidência do Tribunal de Contas da União – TCU.

Atual vice-presidente do órgão, Vital Filho foi eleito na semana passada para comandar a corte de contas no ano de 2025. A solenidade ocorrerá no plenário do TCU, com a participação de várias autoridades nacionais e da Paraíba.