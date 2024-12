Presidente da FIEPB destaca avanços com cessão de trecho ferroviário para CG

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, destacou a importância da cessão do trecho urbano da linha férrea em Campina Grande para a mobilidade e o setor industrial local.

“Essa conquista, articulada pelo prefeito Bruno Cunha Lima e pelo senador Veneziano Vital do Rêgo, com apoio do ministro Renan Filho, representa um marco para o desenvolvimento de Campina Grande e amplia perspectivas de integração regional,” afirmou.

Cassiano também ressaltou a necessidade de ampliação da Ferrovia Transnordestina, defendendo que o trecho volte a cortar a Paraíba, conectando Cajazeiras ao Porto de Cabedelo, fortalecendo o escoamento industrial.

Sobre sua nova atribuição como representante do Nordeste na Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cassiano celebrou a oportunidade.

“Assumo em março a presidência do consórcio do Nordeste na CNI, um braço que oferece suporte estratégico às federações industriais da região, facilitando o diálogo com o governo federal e impulsionando demandas importantes para o setor,” concluiu.

Confira a entrevista abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline