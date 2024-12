João Azevêdo participa de anúncio de novos investimentos para o turismo da PB

O governador João Azevêdo participou, nesta terça-feira (10), em Brasília, do lançamento da nova etapa do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, que evidenciou a consolidação de João Pessoa como um dos destinos turísticos mais procurados no mundo.

Na capital federal, o gestor também acompanhou a solenidade de lançamento oficial do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS).

O anúncio de novos editais do PATI aconteceu na sede do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e tem como foco a atração de novos voos para a região.

Na oportunidade, o governador João Azevêdo celebrou os investimentos que irão fortalecer o potencial econômico da Paraíba e do Nordeste.

“Nesse programa de incentivo ao turismo serão investidos pelo menos R$ 65 milhões para fortalecer o segmento, que já é tão forte no Nordeste e que alcançará um outro patamar, e a Paraíba vem desenvolvendo um papel muito forte dentro do setor do turismo, temos 11 mil leitos em construção no Polo Turístico Cabo Branco em projetos que envolvem recursos de R$ 1,8 bilhão da iniciativa privada, que gera emprego, renda e melhora a vida do nosso povo”, frisou o gestor, que também participou de reunião com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e com o Ministério do Turismo e dos Portos e Aeroportos.

Na reunião, o ministro do Turismo, Celso Sabino, evidenciou o crescimento do turismo na Paraíba.

“Dentre as 10 cidades mais procuradas do Brasil, quatro são do Nordeste, mas dentre as três mais procuradas do mundo, uma é João Pessoa, Capital da Paraíba”, ressaltou.

Em Brasília, o chefe do Executivo estadual ainda esteve presente na solenidade de lançamento do FDIRS, primeiro fundo de capital da União com gestão privada destinada à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias público-privadas (PPPs) da União, dos estados e municípios.

“Esse projeto visa a elaboração e modelagem de PPPs no Brasil, que serão feitas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o que é muito importante, levando em consideração que já temos algumas iniciativas em desenvolvimento e em andamento”, comentou.