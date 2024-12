Feira Agroecológica “Natal Sem Veneno” acontece em Campina Grande

A Praça da Bandeira, em Campina Grande, é palco, nesta terça-feira, 10, da Feira Regional Agroecológica Natal Sem Veneno. Promovida pelo Conselho Paraíba e pelo Centrac, a feira acontece das 7h às 12h e reúne produtores da região para oferecer alimentos livres de agrotóxicos e transgênicos, além de uma programação cultural.

Madalena Medeiros, representante do Conselho Paraíba e do Centrac, destacou a importância do evento em entrevista ao Jornal da Manhã da Caturité FM.

“Nós convidamos todas as pessoas para passarem hoje na Praça da Bandeira, para estarem na Feira Regional Agroecológica Natal Sem Veneno. Lá será ofertado para venda alimentos livres de agrotóxicos e transgênicos, das sete ao meio-dia. Além disso, haverá trio de forró, teatro de bonecos, sorteio de um balaio agroecológico, hortaliças, frutas, feijão, leite e alimentos derivados do leite, como queijos, todos livres de veneno. Essa é uma oportunidade de comprar e levar para casa comida de verdade, aquela que faz bem para a saúde das pessoas e para o meio ambiente.”

A feira integra a agenda de promoção da agroecologia na Paraíba, valorizando a produção sustentável e contribuindo para a conscientização sobre os benefícios de alimentos saudáveis.

O evento também reforça o compromisso com a saúde pública e a preservação ambiental, ao incentivar práticas agrícolas livres de substâncias químicas prejudiciais. Além das compras, os visitantes poderão aproveitar o clima natalino ao som de forró e apresentações culturais.