Nesta segunda-feira (9), o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador João Benedito da Silva, cumpriu agenda, no período da manhã, na Comarca de Campina Grande. Na pauta de trabalho, visita e reunião com a diretora executiva da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB), professora Nadja Oliveira, e visita ao Fórum ‘Affonso Campos’.

No primeiro momento, o desembargador João Benedito conheceu as instalações do PaqTcPB, instituição parceira na implantação e difusão de práticas, políticas e produtos inovadores na estrutura técnica, jurídica e administrativa do Judiciário estadual. Na ocasião, o presidente da Corte estava acompanhado dos juízes auxiliares da Presidência, Fábio Araújo, Michelini Jatobá e Lua Yamaoka.

“Viemos conhecer o Parque Tecnológico que desde o início, quando firmamos termo de compromisso para adquirir alguns produtos e serviços tecnológicos, não houve oportunidade de vir aqui para falar a respeito desse relacionamento entre o Tribunal de Justiça e o Parque Tecnológico”, disse o presidente do TJPB.

Segundo a diretora do PaqTcPb, professora Nadja Oliveira, a inovação e a tecnologia são pautas transversais, em que a Fundação pode trabalhar com a justiça e com as áreas de saúde e de educação. “Recebemos com muita alegria e honra o presidente, especialmente, porque, desde 2023, firmamos a parceria alinhada à estratégia do I-Nova Justiça. Desde então, temos desenvolvido projetos voltados à inovação, transformação digital e inclusão social por meio da tecnologia em diversas áreas”, ressaltou.

No ano passado, o TJPB e PaqTcPB assinaram termo de aliança estratégica de institucionalização, fortalecimento e disseminação de parceria, como o Programa I-Nova Justiça. A cooperação ainda promoveu outras ações, como: a realização dos dois Congressos de Direito Internacional da Escola Superior da Magistratura (Cidesma) e a requalificação da Esma, que será entregue em janeiro de 2025.

Já no Fórum Affonso Campos, o desembargador-presidente inspecionou o andamento final das obras de reforma do prédio, que será entregue na sexta-feira (13), às 10h. O presidente do Poder Judiciário estadual foi recebido pela diretora da unidade judiciária, juíza Ana Christina Soares Penazzi Coelho, pelos magistrados Fábio Araújo, Michelini Jatobá, Lua Yamaoka, Vandemberg de Freitas Rocha, Jeremias Melo e Ely Jorge, a diretora Administrativa, Gisele Alves, e pela gerente de Apoio Operacional, Liana Urquiza.

“Hoje temos um novo fórum. Temos uma climatização muito boa, excelente, posso até dizer. Então vou ter uma alegria muito grande em poder inaugurar e entregar à população a reforma do Fórum Affonso Campos”, afirmou o desembargador Benedito.

A juíza Ana Christina Soares Penazzi Coelho destacou a importância da conclusão das reformas no prédio, enfatizando que isso encerra um ciclo de melhorias iniciado na gestão do desembargador João Benedito da Silva, com grandes expectativas de aprimorar o atendimento ao público.

“O jurisdicionado hoje chega ao fórum com melhor atendimento, especialmente no acolhimento às vítimas de violência. Diversos setores foram reestruturados e o espaço físico passou por uma remodelação completa, incluindo a unificação dos cartórios e a modernização da parte elétrica, além de outros serviços de renovação que fortaleceram a estrutura do fórum.”, disse a magistrada.

Na execução da obra, foram substituídos: os dutos do sistema de ar-condicionado central; o sistema elétrico e cabeamento lógico; toda extensão do forro; a substituição dos dois elevadores; a ampliação e modernização das instalações da Esma; a mobília e layout; reativação do poço artesiano; e a reorganização do arquivo geral do Fórum, dentre outras melhorias.