Banco do Nordeste adere à campanha Papai Noel dos Correios

Colaboradores do Banco do Nordeste (BNB) na Paraíba apadrinharam 300 cartinhas de crianças

na campanha Papai Noel dos Correios e entregarão os itens nesta quarta-feira, 11, em João Pessoa.

O hall de entrada do escritório estadual está repleto de presentes, na maioria compostos de brinquedos, roupas e calçados, com a expectativa de tornar os festejos de fim de ano das famílias contempladas mais alegre.

A campanha existe há 35 anos e estimula o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas

crianças, além de ser uma das campanhas de solidariedade mais conhecidas do país. O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, ressalta a participação dos

colaboradores na atividade.

“No histórico de atuação do BNB, levamos mensagens sobre realização de sonhos e transformação de vidas de pessoas que empreendem. Agora, o momento é de levar o sorriso para as crianças, através dos presentes que serão entregues. É uma campanha louvável dos Correios e que conta com nossa parceria e contribuição”, destacou Rudrigo Araújo.

O gerente executivo do BNB na Paraíba, Keke Roseberg, ficou responsável pelo contato com os colaboradores para adesão à entrega dos presentes. Ele ressalta a participação de todas as 20 agências do Banco do Nordeste na Paraíba, Crediamigo, Agroamigo e os setores jurídico e de recuperação de ativos de terceiros.

“De Cajazeiras a João Pessoa, a adesão dos colaboradores permitiu que tivéssemos um resultado que vai se expressar na alegria das crianças quando receberem algo que pediram nas cartas. Dar esse retorno para a instituição Correios e para a sociedade é também uma forma de agradecermos pelo ano de trabalho”, ressaltou.

Um pedido especial

Entre as cartas direcionadas aos colaboradores do BNB houve uma que chamou atenção em

especial. O Pedro Henrique, de 9 anos, expressou o desejo de ganhar “olhos de vidro” para o

seu pai. A equipe do BNB, curiosa sobre o pedido, entrou em contato com o pai da criança e

descobriu tratar-se do atleta de judô paralímpico Eloã Camilo da Silva, que é natural de Belém,

mas mudou-se para João Pessoa há seis meses.

Após contatos com parceiros, o atleta foi direcionado ao Hospital Universitário Lauro Wanderley

(HULW) para a realização de consultas e deve receber as próteses oculares na próxima sexta-feira, 13. Eloã Camilo revelou surpresa com o presente de Natal.

“Soube que meu filho tinha feito essa carta na escola, mas não sabia que tinha sido encaminhada. Daí, quando foi feito o contato fiquei surpreso. Estamos felizes com esse presente e devo receber as próteses oculares ainda em dezembro”, revelou