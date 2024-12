Veneziano destaca aporte de mais de R$ 7 milhões para implantação do VLT em Campina Grande

O vice-presidente do Senado Federal, o senador paraibano Veneziano Vital do Rêgo, falou à imprensa nesta segunda-feira (09) sobre o aporte de mais de R$ 7 milhões para investimentos na implantação do transporte VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) no município de Campina Grande, sua cidade natal.

Segundo ele, isso será um passo importantíssimo para o implemento da mobilização urbana na cidade. “Com a cessão formalizada transferindo essa rede do trecho de 15 km para a administração do município, nós teremos acesso às linhas de financiamento para implantação definitiva do VLT. Isso é um grande sonho que almejamos”, disse.

O senador revelou que esse trabalho de levar o VLT para o município começou quando esteve à frente da Prefeitura Municipal de Campina Grande em 2012, mas que não houve sequenciamento, e que agora – por parte da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) – houve o entendimento e a importância de mais um novo modal de transporte que se soma aos transportes coletivos, táxis e o serviço de mototáxis.

Ele destacou ainda que o VLT vai servir, principalmente, pelo fato de atender metade da cidade. “Será um privilégio. Teremos um número considerável de bairros atendidos e, por conseguinte, um número significativo de cidadãos que terão a oportunidade de se locomover por meio de mais uma alternativa de transporte rápido, barato e que integrará todos os outros modais”, completou.