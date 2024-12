Quem está pensando em garantir o presente do Natal e das confraternizações típicas dessa época do ano pode encontrar produtos variados a preços acessíveis e pagamento facilitado nos shoppings populares administrados pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). É possível encontrar desde brinquedos, eletrônicos, vestuário, calçados, perfumes, entre outros produtos, com preços a partir de R$ 10.

A vendedora Márcia Moreira está otimista para as vendas deste ano. Trabalhando há cerca de cinco anos em um box que comercializa roupas no Shopping 4&400, ela disse que os clientes já começaram a procurar os produtos para as confraternizações e festas de fim de ano. De acordo com ela, além de garantir descontos na modalidade de pagamento à vista, os consumidores ainda podem parcelar as compras no cartão de crédito.

“Aqui é possível encontrar de tudo um pouco, e ainda garantir um desconto para pagamento à vista. Para aqueles que vão parcelar procuramos facilitar o pagamento em três ou quatro vezes, para que o cliente saia sempre satisfeito. Tenho certeza que será um Natal muito bom pra todos nós”, afirmou.

Já a empreendedora Júlia Alves, da loja Sonho de Criança, que comercializa brinquedos e artigos de pelúcia para crianças, acredita que este ano o movimento no shopping seja maior. Ela disse que a expectativa é bastante positiva, principalmente porque o fluxo de pessoas já começa a aumentar nessa época do ano.

“Na nossa loja, é possível encontrar presentes a partir de R$ 10 e garantir a alegria da criançada. Estamos preparados com nossos estoques para atender a demanda que nessa época cresce em função das festas e eventos de fim de ano”, revelou.

O secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital, Rodrigo Trigueiro, disse que os shoppings populares são alternativas interessantes para as pessoas que procuram variedade de produtos e preços diferenciados. “Os shoppings populares administrados pela Sedurb se apresentam como uma ótima alternativa para quem busca produtos do comércio popular, seja pela comodidade, variedade e preços competitivos”, destacou.

Serviço

Os shoppings populares em funcionamento em João Pessoa são: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping do Varadouro, que fica próximo ao Terminal de Integração; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping 4&400, na Avenida B. Rohan; e Shopping Frutuoso Barbosa (Shopping dos Sapateiros).

Confira horário de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping Terceirão

Segunda a sábado – 8h às 16h

Shopping 4&400

Segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro

Segunda a sábado – 8h às 18h

Centro Comercial de Passagem

Segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping dos Sapateiros

Segunda a sexta-feira – 8h às 17h