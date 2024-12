A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campina Grande (Gevisa-CG) está realizando um trabalho de inspeção e de orientação durante a 11ª edição do Natal Iluminado. Os agentes estão visitando os quiosques que comercializam produtos, como alimentos e bebidas, para inspecionar as condições sanitárias dos locais e avaliar os produtos. A equipe da Gevisa também repassa informações e orientações para os comerciantes e consumidores.

As ações rotineiras acontecem diariamente nos dois principais polos do Natal Iluminado, que contemplam as vilas gastronômicas do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) e do entorno do Açude Velho.

“Com o aumento do espaço do evento e, consequentemente, dos comerciantes, faz-se necessário um monitoramento sanitário com mais rigidez, para assim evitar surtos de doenças alimentares”, explicou a gerente da Gevisa-CG, Nayara Jácome.

As principais questões observadas e orientadas são sobre o armazenamento, temperatura dos alimentos, prazo de validade, higiene pessoal e do ambiente e o cuidado com a manipulação dos alimentos.

“Além de evitar riscos sanitários, essas ações têm como objetivo promover a segurança alimentar da população”, ressaltou Nayara.

O trabalho da Gevisa também se intensifica nesta época de final de ano com a fiscalização nas feiras e mercados, além de distribuidoras. O objetivo é inspecionar a comercialização de produtos, como peixes e aves, queijos e derivados, além de chocolates e outros itens comuns neste período. A Gevisa já inspecionou cerca de 60% dos estabelecimentos.