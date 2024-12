Historiador relembra o primeiro encontro de bispos católicos em Campina Grande

Nesta segunda-feira, 09 de dezembro, o quadro Memórias, da Rede ITA, repercutido pela Rádio Caturité FM, trouxe à tona um capítulo marcante da história de Campina Grande: o primeiro encontro de bispos católicos do Brasil, ocorrido na cidade em maio de 1956.

O historiador Vanderley Brito destacou a relevância do evento, que reuniu autoridades eclesiásticas, políticas e sociais para debater a pobreza no Nordeste e propor soluções para os desafios regionais.

Segundo Brito, o evento foi idealizado por Dom Hélder Câmara, então arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, que, em 1956, decidiu promover a primeira reunião anual do episcopado brasileiro.

“Dom Hélder queria que o encontro tratasse de temas urgentes para o Nordeste, como as desigualdades e o êxodo rural. A escolha de Campina Grande foi estratégica, pois a cidade já era, naquela época, um importante centro de desenvolvimento e o maior núcleo urbano do Norte-Nordeste”, explicou o historiador.

O encontro teve início no dia 21 de maio, no salão do Campinense Clube, e contou com a participação de Dom Hélder Câmara, Dom Otávio Aguiar, que havia assumido como bispo de Campina Grande apenas dois dias antes, e outras figuras de destaque.

“Não foi apenas um evento eclesiástico; o encontro reuniu técnicos federais, autoridades civis, e até o presidente Juscelino Kubitschek, que participou ativamente das discussões”, destacou Brito.

Entre os temas debatidos, a questão do abastecimento de água em Campina Grande ganhou destaque. Vanderley relembrou o impacto desse debate:

“O projeto de construção da adutora para trazer água da barragem de Queimadas foi o primeiro a ser aprovado e representou uma conquista histórica para a cidade. A solução, proposta pelo assessor técnico Lopes de Andrade, foi acolhida com entusiasmo e garantiu o desenvolvimento local.”

O encontro se estendeu por cinco dias e apresentou 19 projetos, muitos deles voltados para o desenvolvimento do Nordeste.

“Esse evento não apenas chamou a atenção do país para os problemas regionais, mas também colocou Campina Grande no centro das decisões nacionais”, afirmou Brito.

No encerramento, em 26 de maio, o prefeito Elpídio de Almeida ofereceu um banquete no Grande Hotel para celebrar o sucesso do evento.

“Foi um momento de confraternização e reconhecimento do papel de Campina Grande como protagonista nesse diálogo entre Igreja, sociedade e governo”, concluiu Vanderley Brito.