Podcast: aprenda tudo sobre o cultivo do alecrim

No quadro Sou do Campo do Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra e o professor Marinaldo trouxeram dicas valiosas sobre o cultivo do alecrim, uma planta bastante apreciada na gastronomia e com diversos benefícios para a saúde.

O alecrim é rico em vitaminas e minerais, como C, K, B1 e B12, e é conhecido por suas propriedades diuréticas, estimulantes do crescimento capilar e repelentes de insetos.

Marinaldo destacou a importância de escolher um solo bem drenado e de a calagem para realizar o pH, garantindo um ambiente adequado para o desenvolvimento da planta.

O alecrim, que prefere clima quente e seco, precisa de boa iluminação e pouca água. Para quem deseja plantar em grande escala, é fundamental fazer uma análise de solo para melhorar o cultivo.

