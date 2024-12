Podcast: STTP detalha planejamento para o trânsito no Natal Iluminado

No quadro Trânsito e Mobilidade Urbana do programa Conexão Caturité, Daniel Araújo, coordenadora de trânsito, compartilhou detalhes sobre o planejamento do trânsito para o Natal Iluminado.

Ele destacou ações importantes para melhorar a mobilidade e garantir a segurança do público nas áreas mais movimentadas, como o Parque do Povo e o Parque Evaldo Cruz.

Uma das principais informações foi sobre o estacionamento, com a instalação de zonas azuis sociais nas ruas ao redor do Parque do Povo, como a Rua Sebastião Donato e a Rua João Moura.

Também haverá espaços reservados para embarque e desembarque, além de vagas para deficientes e idosos, sempre com sinalização clara.

Daniel lembrou que a população pode entrar em contato com os agentes de trânsito ou pelo WhatsApp da central de monitoramento (33415-17) para tirar dúvidas.

Ele também comentou sobre o suporte que será dado à tradicional caminhada de Nossa Senhora da Conceição, com intervenções nas vias da cidade e apoio à missa no Parque do Povo, para garantir a fluidez do trânsito durante o evento.

Ouça o podcast completo abaixo