Podcast: Associação dos Aposentados alerta sobre quedas na terceira idade

Durante a participação da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, o assistente social e presidente do Conselho Municipal do Idoso, Eraldo Minervino, abordou o tema quedas entre idosos, destacando sua gravidade e as consequências como lesões, incapacidade e até morte.

Eraldo apresentou dados preocupantes, como a taxa de 30% de quedas entre idosos a cada ano, que sobe para 40% em pessoas acima de 80 anos.

Ele também orientou sobre medidas de prevenção, como o uso de dispositivos de apoio, adaptação do ambiente doméstico e cuidados com a medicação.

Além disso, alertou sobre golpes financeiros envolvendo entidades clandestinas que descontam valores indevidos de aposentados, deixando claro que a Associação não realiza práticas desse tipo.

Ouça o podcast abaixo