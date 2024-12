A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), intensificou as ações de combate ao trabalho infantil durante o Natal Iluminado da cidade. As ações envolvem um estande para retirada de dúvidas e orientações sobre a temática no Parque Evaldo Cruz, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), além de equipes de busca ativa do Centro Pop e Ruanda nos pontos de iluminação do Açude Velho.

Localizado no viaduto do Parque, o estande envolve uma escala diária com profissionais da Semas, que conversam com as famílias e crianças de forma lúdica, lendo e entregando livros infantis como didática, de forma a sensibilizar o público contra o trabalho infantil. A ação com o estande foi iniciada no dia 2, mas anterior às montagens das barracas, a coordenação do Programa já havia realizado um momento de sensibilização quanto ao tema para os comerciantes.

Maria Farias, de 10 anos de idade, passou no estande com a tia e uma prima de sete anos, nessa quinta-feira, 05. No local, ela contou o que achou da iniciativa. “Eu aprendi que o trabalho de crianças é errado, que a gente tem que estudar e adulto quem deve trabalhar. Eu também ganhei dois livros muito legais, que vou ler em casa para aprender mais sobre novas histórias”, contou a menina.

Ingrid Rodrigues, de 28 anos, também esteve no estande e disse achar as orientações necessárias. “A gente vem para o Parque e vai para o Açude Velho para passear e esquece disso, mas encontramos crianças em semáforos e trabalhando em outros lugares, por isso, não podemos ver que a vida gira em torno só de bons momentos, pois ainda temos muitas famílias que precisam se estruturar e deixar suas crianças livres para serem crianças”, disse a jovem.

“Lembrando que através da atuação das nossas equipes do Centro Pop e Ruanda, em trabalho itinerante, devido a grande circulação de público neste Natal, conseguimos realizar um melhor mapeamento e orientações pedagógicas alcançando mais famílias, pois a temática do trabalho infantil precisa ser combatida em todos os espaços possíveis”, disse Ana Cleide Rontondano, Diretora Especial de Média e Alta Complexidade da Semas.

Conforme o secretário da Semas, Fábio Thoma, no geral, o trabalho da Semas no Natal Iluminado só acrescenta ao evento. “Tanto nossas equipes do estande, quanto as do Centro Pop e Ruanda, em trabalho intensificado nesse Natal, tem sido de muita valia para o entendimento de que nossas crianças são muito importantes para o futuro, e para isso todas elas precisam ter uma infância digna”, finalizou o secretário.