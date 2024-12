Tarifa Zero e horários ampliados no final de semana em Campina

A gerente de transportes da STTP, Aracy Brasil, anunciou uma série de ações específicas para atender a população de Campina Grande neste início de dezembro.

As iniciativas incluem a Tarifa Zero no sábado e horários estendidos de ônibus no domingo, dia 8, em razão da celebração da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição, e do Natal Iluminado 2024.

“Neste primeiro sábado do mês teremos o Tarifa Zero, uma oportunidade para que a população possa se deslocar gratuitamente para fazer compras, seja ao comércio, à feira, ao shopping ou desfrutar de atividades de lazer durante todo o dia”, explicou Aracy.

No domingo, 8 de dezembro, o transporte coletivo terá horários ampliados para atender os fiéis que participarem da procissão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição e para quem desejar prestigiar o Natal Iluminado.

“Vamos ampliar o horário no domingo para que as pessoas possam, após uma procissão, visitar o Natal Iluminado, os festejos e o polo gastronômico. Os ônibus circularão até 22h30, com saídas da integração para os bairros”, garantiu Aracy.