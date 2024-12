Superintendente da PB Saúde mantém escala da enfermagem e vai negociar PCCR da categoria

O novo superintendente da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), médico Johny Bezerra anunciou que a escala de trabalho dos profissionais da enfermagem – 24×96 – será mantida pelos próximos 60 dias, após diálogo com os sindicatos representativos de suas categorias profissionais.

O anúncio foi feito após Bezerra ter se reunido com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba, Milca Rêgo, nessa quinta-feira (5), quando saiu a decisão de que nesse período de 60 dias, vai discutir os planos de cargos e carreira de cada categoria, reiterando assim o compromisso da PB Saúde com a valorização de seus profissionais.

Confira a íntegra da nota:

“A FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE (PB Saúde), fundação pública de direito privado, após diálogo com todos os Sindicatos representativos de suas categorias profissionais e após reunião com o Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba, na tarde desta quinta-feira, dia 05 de dezembro, firmou entendimento para manutenção da escala 24 x 96 pelos próximos 60 (sessenta) dias.

Nesse período, a Fundação PB Saúde irá manter diálogo permanente com todos os sindicatos com representação para finalização de Acordos Coletivos de Trabalho, bem como para a criação de uma mesa de negociação para discutir os planos de cargos e carreira de cada categoria, reiterando assim o compromisso da PB Saúde com a valorização de seus profissionais.

Ao passo em que a Fundação continuará prezando pelo oferecimento de um serviço de qualidade aos usuários do sistema único de saúde (SUS) em suas unidades, de maneira justa e transparente.

Por fim, a PB Saúde e o Governo do Estado da Paraíba reafirmam o compromisso com a saúde da população paraibana e ressaltam o trabalho desempenhado diariamente para que seja prestada uma assistência de qualidade, gratuita e de maneira justa e transparente.

João Pessoa (PB), 05 de dezembro de 2024.”