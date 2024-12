No Momento UAMA do programa Conexão Caturité, Juliana, representante da Comissão de Direitos e Bem-Estar Animal da UEPB, falou sobre a importante campanha Dezembro Verde, que visa conscientizar sobre o abandono de animais, especialmente durante as férias de fim de ano.

Ela destacou que muitos animais são abandonados em razão da viagem dos donos, e que o mês de dezembro é crucial para fortalecer a responsabilidade com os animais de estimação.

Juliana também enfatizou o trabalho da UAMA na proteção de gatos e cães comunitários, com foco na castração e adoção responsável. A universidade monitora o campus e denuncia casos de abandono, garantindo que os infratores sejam responsabilizados conforme a lei.

Além disso, a presença de animais em casa é reconhecida por melhorar a saúde mental, especialmente entre idosos.

Para fortalecer a causa, Juliana convidou a todos para a caminhada do Dia Internacional dos Direitos dos Animais no próximo dia 8 de dezembro, no Açude Velho, com a presença de pessoas comprometidas com a proteção animal.

Ouça o podcast aqui.