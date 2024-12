Podcast Sou do Campo: saiba tudo sobre o cultivo do manjericão

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros, engenheiro agrônomo, apresenta dicas sobre o cultivo do manjericão, uma erva rica em vitaminas e minerais, amplamente usada na gastronomia.

O manjericão é uma planta muito apreciada pelo seu aroma e sabor, sendo ideal para quem gosta de cozinhar e preparar saladas frescas.

Para cultivar manjericão com sucesso, o solo deve ser leve, fértil e bem drenado. A planta precisa de supervisão regular, mas sem encher o solo, e deve receber pelo menos 6 horas de sol direto por dia.

A adubação orgânica, com adubo de liberação lenta, deve ser feita a cada 40 dias para garantir um bom desenvolvimento.

O professor Fábio também destacou a importância de cortar as flores da planta, o que estimula o crescimento de novos frutos e mantém as folhas sempre frescas para a colheita. O manjericão pode ser cultivado tanto em canteiros quanto em vasos, desde que estes tenham no mínimo 20 cm de largura e profundidade.

Além disso, o professor chamou os convidados para conhecerem o cultivo em canteiros na UEPB e descobriu que estão com matrículas abertas para cursos técnicos em Agropecuária e Agroindústria, com transporte gratuito para os alunos.

