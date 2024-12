Empresário Jurandi Carneiro recebe Medalha Cidade de João Pessoa

Na manhã desta sexta-feira (6), a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) concedeu a Medalha Cidade de João Pessoa ao empresário fundador da empresa JCarneiro, José Jurandi Carneiro. A sessão solene e a honraria foram propostas pelo vereador Carlão (PL). Familiares e amigos do homenageado prestigiaram a solenidade.

O propositor da honraria destacou que a homenagem foi solicitada pelo povo da cidade de João Pessoa, que pediu: “conceda uma Medalha Cidade de João Pessoa a Jurandi Carneiro”. Carlão reforçou que os pessoenses lembram dele como um grande homem e empresário importante para a Capital paraibana.

“Amigos e esportistas com quem convivo me solicitaram que eu concedesse essa homenagem a esse homem firme, de caráter forte, determinado e rígido na condução dos negócios, que começaram em 1994, com a distribuição dos veículos Renault na capital paraibana. Em 2000 veio a Nissan, em 2008 a Saangyong, e, finalmente, em 2020 a Citroen e a Peugeot. Este homem de família, devoto de Nossa Senhora, religioso desde sempre, esconde por trás da face séria um coração enorme, que a muitos ajuda sem pestanejar. Assim é seu Jurandi Carneiro, nosso homenageado de hoje, que começou como taxista e se tornou um grande empresário d e nossa cidade”, justificou.

Uma das netas do homenageado, Lucila Santiago, destacou que seu avô sempre demonstrou preocupação com todos os funcionários, chegando perto para ouvir e ajudar.

“O senhor contribuiu para a melhoria de João Pessoa com todos os impostos pagos por seus empreendimentos e, principalmente, com seu comportamento de atenção aos seus filhos, netos e colaboradores. Sempre se esforça para dar o melhor exemplo para todos. Aprendi muito durante todo tempo que passei trabalhando na JCarneiro. O senhor vai continuar construindo por toda sua vida, porque o senhor constrói e cria. Parabéns, vovô”, declarou.

O sobrinho do homenageado, que também é prefeito de Caiçara, Tarcísio Alberto, destacou o orgulho que tem do tio e das contribuições dele.

“Uma pessoa como tio Jurandi contribui e vai continuar contribuindo para o bem da nossa família e da população em geral. Desejo muitos anos de vida e que ele contribua cada vez mais para o município de João Pessoa, de Caiçara, para nossa família e para a população da Paraíba. Obrigada, tio, por tudo o que você fez”, agradeceu emocionado.

O ex-vereador e futuro suplente Raoni Mendes (DC) lembrou a oportunidade em que comprou seu primeiro carro com Jurandi:

“Dos 18 aos 45 anos, sou cliente dele. Para mim, é uma referência de pessoa. Além de desenvolver seus negócios, sempre apoiou a cultura, o esporte e as iniciativas dessa cidade”. Em seguida, declamou um poema para homenageá-lo.

“Hoje é dia de homenagear meu pai. Essa figura impoluta, inabalável, de firmeza, de caráter. Um homem que realmente enfrentou as adversidades da vida de maneira inconteste. Meu pai é um homem que constrói. Ele deixou um legado material importante, mas, principalmente, um legado ético e moral inabalável”, ressaltou José Carneiro Filho, destacando ainda o papel de sua mãe na jornada do pai. “Agradeço sempre a Deus por termos Jurandi e Zélia construindo e melhorando a vida de todos os que passam por seus caminhos”, concluiu.

Jurandi Carneiro agradeceu a presença dos familiares, amigos e autoridades. “A vida nos reserva muitas surpresas, e hoje estou 100% gratificado por este momento em que Deus nos deu a saúde e a graça de continuarmos fazendo o trabalho mais justo possível, para que a nossa história se repita de uma forma decente e fazendo o bem, porque é muito importante que a gente possa fazer alguma coisa em prol do nosso semelhante”, concluiu.

O homenageado

José Jurandi Carneiro é natural de Caiçara (PB). Nasceu em 14 de maio de 1942 e cresceu entre Caiçara e João Pessoa, viajando de trem e de caminhão com seu pai, que era comerciante de Sisal e Algodão local. Ele estudou o ginasial no Colégio Marista Pio X e se formou em Economia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1973.

Fundou a Jcarneiro em 1985, na época loja e renovadora de pneus, que teve atuação por nove anos em João Pessoa e Campina Grande. Atualmente as empresas capitaneadas por José Jurandi Carneiro empregam mais de 250 funcionários, presentes em quatro municípios do estado, e que contribuem há mais de 38 anos para o desenvolvimento da nossa região.