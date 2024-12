Detran-PB divulga mudanças no serviço de emplacamento

Em cumprimento à determinação federal, por meio do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a partir desta segunda-feira (dia 9), o usuário que necessitar de serviço de emplacamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) deverá se dirigir a uma das empresas credenciadas pelo órgão para realizar o serviço de estampagem e instalação de placas.

A relação das 27 empresas credenciadas pode ser conferida no site do Detran (https://detran.pb.gov.br/veiculos/empresas_estampagem), com os seus respectivos endereços.

Assim, o usuário tem a opção de procurar o serviço na empresa que achar mais conveniente, levando em consideração distância, tempo e resposta.

O pagamento pelo serviço não será mais via boleto do Detran, mas sim diretamente à estampadora, como o usuário preferir, de acordo com as formas disponíveis pela empresa (cartão de crédito/débito, dinheiro em espécie ou Pix).

A diretora de Operações do Detran-PB, Roberta Neiva, explicou que “uma resolução federal determina que esse serviço seja feito dessa maneira. Então o Detran da Paraíba está dando cumprimento à legislação federal”.

Ela esclareceu ainda que não haverá alteração no valor do serviço de placas.

“Continua sendo o mesmo valor que o usuário pagava junto ao Detran. Não pode ser cobrado nenhum valor a mais ou a menos. E esse valor está disponível no site”.

Nas cidades paraibanas onde ainda não existem empresas credenciadas o usuário precisa procurar o município mais próximo. Mas o processo de credenciamento está aberto, aguardando a procura dessas estampadoras para viabilizar esse procedimento, a exemplo do que ocorre há anos com os serviços de vistoria. “Então, o serviço foi deslocado do âmbito do Detran para as empresas credenciadas, não por escolha do Detran, mas por determinação de Resolução Federal. Nós não podemos descumprir a Resolução Federal, que determina o credenciamento do serviço”, enfatizou.

“Várias empresas já estão credenciadas. O usuário tem que ficar atento à prestação do serviço, ao valor cobrado e, se esse serviço não tiver sido executado da forma correta, ele tem que procurar a Ouvidoria ou a Corregedoria do Detran, para fazer uma denúncia de que o serviço não foi prestado a contento”, alertou a diretora Roberta Neiva.