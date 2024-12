Bazar das Voluntárias da Caridade realiza última edição do ano em Campina Grande

Nesta sexta (6) e sábado (7), o Instituto São Vicente de Paulo, em Campina Grande, será palco da última edição de 2024 do Bazar das Voluntárias da Caridade.

A ação, que acontece quatro vezes ao ano, tem como objetivo principal arrecadar fundos para manter projetos sociais da instituição.

Em entrevista à Caturité FM, Divone Medeiros, coordenadora do Bazar, destacou a importância da iniciativa.

“O intuito do nosso Bazar é adquirir fundos para os nossos projetos sociais. Não temos ajuda de ninguém; a sobrevivência da associação vem esses Bazares. Há 40 anos realizamos esse trabalho voluntário aqui, e é isso que mantém nossas atividades em funcionamento”, explicou.

Divone pontuou que o Bazar é organizado pelas Voluntárias da Caridade, grupo que atua dentro do Instituto São Vicente de Paulo, mas com gestão e ações independentes.

“Recebemos muitas doações de roupas, bijuterias, sapatos e bolsas. Todo material é higienizado, separado e preparado com muito carinho. Só colocamos à venda peças que realmente podem ser usadas, garantindo que tudo esteja bonito e bem organizado”, afirmou.

Os itens do Bazar são comercializados a preços simbólicos, tornando a ação acessível a toda a comunidade. O valor arrecadado é revertido para projetos voltados para gestantes, adolescentes, idosos e crianças, além de festividades e ações sociais realizadas pela associação.

“Aqui, a compra de vocês ajuda diretamente quem mais precisa. É com esse dinheiro que realizamos projetos como festas de idosos e auxílio a gestantes e crianças. Cada peça comprada aqui faz a diferença na vida de muitas pessoas”, reforçou Divone.

O Bazar acontece na sede da associação, dentro do Instituto São Vicente de Paulo, e estará aberto das 8h às 17h nesta sexta, com intervalo para almoço, e no sábado das 8h ao meio-dia.