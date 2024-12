O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM, em que abordou iniciativas importantes voltadas à educação para o consumo consciente e o acesso a informações úteis para a população, além de projetos inovadores que visam digitalizar os serviços oferecidos pelo órgão.

Uma das iniciativas destacadas pelo coordenador é a divulgação de dados sobre os preços praticados em diferentes estabelecimentos da cidade. “Iniciamos no órgão essa informação para que as pessoas saibam onde abastecer o carro mais barato, onde comprar água mineral e gás de cozinha a preços mais acessíveis. Essas pesquisas estão na íntegra no site do Procon, permitindo que o consumidor escolha os locais mais em conta e fortaleça o livre mercado”.

O coordenador também revelou um projeto ambicioso de digitalização do órgão. “Estamos em tratativas para implantar o Procon Digital. Com essa inovação, os processos administrativos, hoje realizados em papel, passarão a ser digitais. O cidadão poderá registrar reclamações, acompanhar o andamento de processos e acessar informações pelo aplicativo do Procon. Nossa ideia é eliminar o uso de papel e caneta no órgão”.

Waldeny destacou parcerias que estão sendo discutidas para viabilizar o projeto. “Estamos dialogando com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e com a Fundação Parque Tecnológico para atender às nossas necessidades e avançar na implementação do Procon Digital”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline