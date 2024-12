No quadro Mercado Imobiliário, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, celebrou o Dia do Síndico, comemorado no último sábado, 30 de novembro.

Ele parabenizou todos os síndicos pelo trabalho essencial que desempenham, destacando os desafios que enfrentam na gestão de condomínios.

Feitosa abordou a importância de entender as funções e deveres do síndico, especialmente após a reforma do Código Civil, que define claramente essas responsabilidades no artigo 1.348.

Ele também comentou sobre a evolução da figura do síndico, mencionando a possibilidade de um síndico “profissional”, não necessariamente morador do condomínio, que tem sido uma alternativa para aqueles que não têm tempo ou interesse em assumir essa função.

Embora ainda não regulamentada, essa função tem ganhado espaço no setor imobiliário.

Ouça o podcast completo aqui.