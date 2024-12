Natal Iluminado: Papai Noel visita distrito de Galante

Na tarde da quarta-feira (04) a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (SEMAS), promoveu mais uma “Visita do Papel Noel”, em parceria com o Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Criança e Adolescente (CMDDCA), na praça Francisco Barbosa Dunda, no Distrito de Galante, com um público circulante de mil pessoas

A iniciativa faz parte da ação continuada da programação natalina, proposta pela Prefeitura, que visa promover momentos especiais para as famílias que moram em regiões menos centrais, como os Distritos. A ideia é que as crianças e seus familiares vivenciem um pouco da magia do Natal com o Papai Noel perto de suas casas, sem precisar se deslocar para locais mais distantes.

Rosimary de Oliveira (47) é mãe atípica, acompanhada pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Galante, e trouxe as duas filhas, de 11 e 13 anos, para vivenciar a chegada do Papai Noel:

“Vim acompanhar e trouxe as minhas filhas, eu nem tava acreditando que ele viria mesmo assim, de surpresa. Achei bom demais, porque as vezes a gente nem consegue ir, morando lá no sítio é difícil. E aqui em Galante é pequeno, não tem muito pra onde ir com elas, então eu achei esse momento bom demais”, comentou a dona de casa.

Além de conhecerem de perto o Papai Noel, as crianças ganharam pipoca, algodão doce, e se divertiram nos pula-pulas, e cantaram músicas celebrando a chegada do “Bom Velhinho” em Galante. O momento fez a alegria de pessoas de todas as idades, reunindo cerca de mil pessoas na Praça Central do Distrito, na tarde desta quarta-feira.

“Estamos dando continuidade a essas ações natalinas descentralizadas. Hoje foi o distrito de Galante, possibilitando que as famílias possam se reunir, viver a chegada do Papai Noel pertinho de casa, dentro do seu distrito, possibilitando a todos vê-lo de pertinho e vivenciarem a magia do Natal neste fim de ano”, comentou Meruska Aguiar, Coordenadora do Programa Criança Feliz.

“Esse mês de dezembro é de encantamentos, o Papai Noel encanta as nossas crianças e essa vinda dele é um momento de muita alegria para elas, muito bonito e especial vê-las vivenciando isso tudo”, celebrou a Coordenadora do CRAS Galante, Cione Nóbrega.

A programação de visitas e brincadeiras segue até o próximo dia 11, passando pelo Distrito de São José da Mata no dia 07, no bairro Três Irmãs, dia 09, no Pedregal dia 10 e no bairro Glória, na quarta-feira, dia 11.

A programação inclui ainda entrega de certificados do Selo Unicef para a Prefeitura de Campina Grande, dia 12, no Garden Hotel; Confraternização das crianças em Acolhimento dia 15, no Day Camp e ainda, apresentação do Coral das crianças em acolhimento, na Vara da Infância e Juventude, no dia 17 de dezembro.