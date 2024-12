´Júri Histórico´: julgamento de João Duarte Dantas nesta 6ª feira

Nesta sexta-feira, de forma inédita, no Tribunal do Júri do Fórum Affonso Campos, em Campina Grande, será realizada a segunda edição do projeto Júri Histórico, com o julgamento de João Duarte Dantas.

O evento promovido pela Escola Superior da Magistratura (Esma) ocorrerá das 8h30 às 13h30.

Podem participar magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário estadual, além de servidores(as) de outras instituições, acadêmicos de história, filosofia, artes e o público em geral.

O julgamento será dividido em etapas, incluindo os tempos destinados à acusação, defesa, réplica e tréplica, bem como a fundamentação dos votos dos sete jurados e as intervenções do presidente do júri.

João Duarte Dantas nasceu em Mamanguape, na Paraíba, em 12 de junho de 1888. Advogado e jornalista, ele ficou marcado na história do Brasil ao ser o responsável pela morte, a tiros, do então presidente da Paraíba, João Pessoa.

*com informações ascom