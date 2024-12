Igreja Universal começa a construção de templo em Campina orçado em R$ 30milhões

Recentemente houve o lançamento da ´pedra fundamental´ do novo e amplo templo da Igreja Universal do Reino de Deus em Campina Grande, localizado num terreno ao lado do Teatro Severino Cabral e orçado em cerca de R$ 30 milhões.

O imóvel terá dois andares no subsolo destinados exclusivamente para estacionamento.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.