Campina Grande recebe a segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa

Campina Grande sediará, das 8 às 12h do próximo sábado, 7, no Parque da Liberdade, a segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2024, para participantes de 8 aos 20 anos de idade.

Neste ano, a primeira edição do evento aconteceu no dia 21 de setembro.

Desde 2018, Campina Grande é um dos 120 Municípios selecionados para realizar este evento.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa disponibiliza 20% das vagas para crianças que não possuem nenhum tipo de deficiência, objetivando a interação e a inclusão social.

Campina Grande possui, no Parque da Liberdade, o Centro de Referência em Paradesporto, reconhecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O equipamento é administrado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

O supervisor do Paradesporto do Parque da Liberdade, Ranyere Saoli, informou que, nesta etapa, haverá três oficinas lúdicas para fazer a integração das crianças.

Futebol de Cegos, Bocha e Atletismo são as modalidades oferecidas nesta edição.

Os participantes ainda recebem uma camiseta, que é padrão do evento no Brasil, além do lanche.

Ranyere Saolí destacou que o Centro de Referência realiza 173 atendimentos por mês. Ele enfatizou, que esse evento é o Maior da América Latina, nesse formato, o supervisor disse ainda que, vários paratletas do Centro de Referência aqui da cidade, estão se destacando, nas competições regionais, nacionais e internacionais.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Felipe Cavalcante, afirmou que este evento contribui muito para a inclusão e a socialização das crianças com deficiência.

O secretário disse ainda, que o objetivo da sua gestão é fazer com que o esporte seja inclusivo e que atenda todos os públicos e modalidades esportivas.

“Os paratletas do nosso Centro de referência do Parque da Liberdade a cada dia se destacam, basta dizer que eles trouxeram dos jogos para escolares brasileiros, sete medalhas e no mundial escolar Gymnasiade tivemos a judoca Michelle Nascimento, medalhista de prata, ou seja, vice campeã mundial, isto é gratificante e mostra que o trabalho é bem feito. Estar entre os municípios que realizam esse festival, para nós, é uma alegria,” comentou Felipe Cavalcante.