Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) divulgou nesta quarta-feira (4) o balanço das chuvas registradas no Estado nas últimas 24 horas.

O município de Itaporanga, no Sertão, liderou o ranking, com 149,7 mm de precipitação, ultrapassando em mais de 310% a média climatológica do período.

Confira o top 10 das cidades com maior volume de chuvas:

Município/Posto Precipitação (mm) Climatologia (mm) Contribuição (%) Itaporanga 149,7 48,2 310,6 Santana dos Garrotes 139,0 33,0 421,2 Cajazeiras/Sítio São José 122,6 N.I N.I Igaracy 113,2 N.I N.I Cajazeiras 93,5 41,1 227,5 Nazarezinho 86,8 37,7 230,2 São José de Piranhas 83,0 42,1 197,1 Aguiar 72,2 45,1 160,1 Sousa/São Gonçalo 65,4 41,1 159,1 Cachoeira dos Índios 63,5 N.I N.I

Segundo a Aesa, os dados ainda passam por validação, e novas atualizações podem ser divulgadas ao longo do dia.