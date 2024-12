Superintendente do Sebrae/PB participa do Prêmio Mérito Rural

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, participou, nesta terça-feira (3), da solenidade de entrega do Prêmio Mérito Rural, evento realizado pelo sistema Faepa/Senar em comemoração aos 30 anos da instituição na Paraíba.



Ele destacou a importância do agronegócio para a economia da Paraíba e o papel do sistema no incentivo e apoio, atuando na base e oferecendo assistência aos produtores.

“Esse contexto todo tem feito com que a Paraíba continue crescendo e se desenvolvendo no campo do agro. Nós ainda temos muito a conquistar, mas o que já conquistamos é um grande resultado. Que bom que temos essa estrutura, que temos o Senar e o Sebrae se soma nesse contexto”, afirmou o superintendente Luiz Alberto Amorim.

Ele ressaltou os índices alcançados pela Paraíba, que figura atualmente como o estado com maior produção de leite de cabra no país, e lembrou a evolução do agronegócio ao longo dos anos no Brasil.

“O agronegócio hoje no Brasil é fundamental, evoluiu e saiu de uma atividade econômica de expressão nacional para ter uma expressão internacional. O Brasil, que na década de 70 era um país importador de alimentos, hoje faz exatamente o contrário. O Brasil alimenta atualmente quase um terço da população mundial”, destacou.

Em seu discurso, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/PB e do Sistema Faepa/Senar no estado, Mário Borba, ressaltou os avanços conquistados pelo agronegócio da Paraíba em três décadas e todo o planejamento para os próximos anos, de forma que setor avance ainda mais, gerando emprego e renda.

“Uma noite de alegria por tudo que aconteceu neste tempo. O setor agropecuário merece isso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e precisamos fazer da Paraíba um grande produtor”, disse.