STTP anuncia projetos para melhorar acessos ao Conjunto Aluízio Campos

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande está apresentando dois novos projetos que irão melhorar significativamente os acessos ao Conjunto Aluízio Campos.

Em entrevista, o superintendente Victor Ribeiro detalhou as iniciativas que visam garantir maior segurança e fluidez para o tráfego na região.

“São dois projetos de acesso ao Aluízio Campos para a gente já efetivado. Vamos fazer o acesso que foi o ônibus do Senador Veneziano, que vai dar mais segurança, tanto na chegada quanto na saída do Aluízio Campos. Esse é um acesso prolongado, onde já existe, e que contará com orientação nas ruas laterais”, explicou Victor.

Outro acesso será feito pela parte traseira do conjunto, próximo ao empreendimento do Polo de Modas, na região do BR Shopping, conectando-se à duplicação que está em andamento.

“Será um acesso estratégico para integrar melhor a área com outras partes da cidade, facilitando o fluxo de veículos e o transporte público”, destacou.

Victor Ribeiro informou que os projetos estão sendo finalizados e que o início das obras está previsto para o início do próximo ano.

“Neste mês, já entregamos o projeto imediatamente. No começo do próximo ano, recomendamos iniciar a execução. Isso será um grande avanço para a mobilidade na região”, afirmou.