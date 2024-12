STTP anuncia ampliação de horários de ônibus para procissão da Padroeira e Natal Iluminado

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande, sob a liderança do superintendente Victor Ribeiro, anunciou a ampliação de horários no transporte coletivo público em datas especiais de dezembro.

A medida busca facilitar a movimentação dos cidadãos durante a procissão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, que acontece no próximo domingo (8), e durante as festividades do Natal Iluminado.

“Vamos ampliar os horários dos ônibus para garantir que as pessoas possam participar da procissão e das celebrações no entorno da Avenida Evaldo Cruz e do Açude Velho. Já pedi para realizar os estudos necessários para essa ampliação, pois sabemos da importância desses momentos para a cidade “, afirmou Victor.

Além da procissão, os horários dos ônibus serão ajustados para atender à demanda gerada pelo Natal Iluminado, que atrai grande público para o centro e o Açude Velho.