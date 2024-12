Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) dará início, na tarde deste sábado (7), às atividades do projeto Praia Limpa 2024/2025. A abertura da edição deste ano acontecerá no Busto de Tamandaré, entre as praias do Cabo Branco e Tambaú, das 16h às 19h, com apresentações culturais, exposições, atividades e serviços. Ao longo dos meses de dezembro e janeiro, as equipes do Praia Limpa estarão em todo o litoral, levando educação ambiental aos banhistas.

O evento de abertura contará com diversas atividades desenvolvidas pelas entidades parceiras, com apresentação cultural e teatral, exposição de animais taxidermizados, além de tendas para a prestação de serviços ambientais aos cidadãos, com a realização de oficinas, atendimento ao consumidor, exposição de material osteológico, jogos e outras atividades interativas.

O Praia Limpa é um projeto que leva educação ambiental às praias paraibanas, com abordagens a banhistas e comerciantes, buscando orientá-los sobre o impacto dos resíduos sólidos no ecossistema. Durante as ações, as equipes realizam a distribuição de sacolas biodegradáveis, além de orientar sobre o descarte correto dos resíduos, reaproveitamento do óleo de cozinha, reutilização de garrafa pet e proibição dos canudos plásticos.

“Ações como essa são essenciais para a preservação das praias e do bioma marinho, pois é uma forma de atuar diretamente na redução do impacto de resíduos sólidos descartados de forma inadequada. Esses resíduos não apenas comprometem a beleza cênica das praias, mas também prejudicam a fauna e flora costeiras, podendo gerar danos irreparáveis aos ecossistemas marinhos”, afirmou o superintendente da Sudema, Marcelo Cavalcanti.

A edição deste ano conta com a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semas), Cagepa, Batalhão Ambiental, Procon-PB, PMJP, Emlur, Semear Sustentabilidade, PBTur, InPact, Espaço Ocenao, Guajiru, Fundação Mamíferos Aquáticos, Mares Sem Plástico, Clube do Mergulho e Personal da Aventura.

A população poderá participar como voluntário, realizando sua inscrição por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRUozTfLe9bcpgGYfVmI-nZ8qQvK-R-S1WqPT9GQHu8-Gk0g/viewform

Confira a programação do Projeto Praia Limpa

Abertura

07/12/2024 (sábado) – 16h às 19h

João Pessoa – Busto de Tamandaré

– Tendas na orla com atividades e serviços oferecidos para a população.

14/12/2024 (sábado) – 9h às 12h

João Pessoa – Praia do Bessa

15/12/2024 (domingo) – 9h às 12h

Mataraca – Barra de Camaratuba

04/01/2025 (sábado) – 9h às 12h

Baía da Traição – Praia das Trincheiras

05/01/2025 (domingo) – 9h às 12h

Marcação – Coqueirinho do Norte

10/01/2025 (sexta-feira) – 9h às 12h

Lucena – Praia de Lucena

11/01/2025 (sábado) – 9h às 12h

João Pessoa – Praia de Tambaú

12/01/2025 (domingo) – 9h às 12h

Pitimbu – Praia de Pitimbu

18/01/2025 (sábado) – 9h às 12h

Conde – Praia de Jacumã

19/01/2025 (domingo) – 9h às 12h

João Pessoa – Praia do Cabo Branco

25/01/2025 (sábado) – 9h às 12h

Rio Tinto – Praia de Barra do Mamanguape

26/01/2025 (domingo) – 9h às 12h

Cabedelo – Praia do Poço