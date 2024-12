Prefeito de João Pessoa autoriza obras de ponte para ligar bairros

Um sonho antigo de moradores da Zona Sul de João Pessoa está próximo de ser realizado. Nesta quarta-feira (4), o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras da “Ponte do Cuiá”, que vai ligar os bairros de Mangabeira e Valentina Figueiredo.

“Estou muito feliz. É muito bom você falar a verdade e assumir compromissos. O eleitor hoje está refletindo, não só daqui de Mangabeira, do Valentina, mas de toda a cidade, que todas as nossas promessas de campanha estão sendo cumpridas. Não tiramos um dia de férias e estamos nos dedicando para dar continuidade às ações na cidade de João Pessoa. Essa cidade está pensada, está planejada para absorver o crescimento e resolver os problemas imediatos. Essa obra, por exemplo, não é apenas para resolver um problema de alagamento momentâneo, é para que nunca mais na história da cidade tenha alagamento nesse local”, destacou Cícero, que esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

A obra, que terá um custo de quase R$ 18 milhões, é uma ponte mista, com tabuleiro em estrutura metálica e concreto armado. A Rua Brasilino Alves da Nóbrega também ganhará mais duas faixas de trânsito, ciclovia e iluminação em LED. Também será feita uma requalificação nas margens do Rio Cuiá.

O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, destacou que a obra vai resolver definitivamente o problema do trânsito e alagamentos na região. “É uma obra altamente esperada pela população e que vai resolver não só a questão do trânsito, mas também o problema de alagamento. Aqui no inverno é comum carros boiarem nesse ponto e isso vai ser definitivamente resolvido”, explicou Rubens.

Durante a realização da obra, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai atuar na organização do trânsito na região. “Essa ponte vai facilitar e melhorar bastante a vida da população. Dentro do planejamento, nós vamos trabalhar com alguns desvios durante as etapas da obra, sempre dando apoio para manter a segurança viária”, ressaltou o superintendente Expedito Leite.

Moradora do Valentina há mais de 20 anos, Rosália Barbosa comemorou bastante a ação da Prefeitura de João Pessoa nessa via de ligação entre os bairros mais populosos da cidade. “A expectativa está maravilhosa. É um sonho dos moradores da região que está se tornando realidade. Antes, em períodos de chuva, não conseguíamos passar por aqui. Agora, o problema será resolvido. Só tenho a agradecer ao prefeito Cícero Lucena”, celebrou.

Bastante prestigiada, a solenidade contou a presença do deputado estadual João Gonçalves, dos vereadores Dinho Dowsley, presidente da Câmara de João Pessoa, João Corujinha, Tarcísio Jardim, Marmuthe Cavalcanti, Damásio Franca, Guga Pet e Zezinho Botafogo, dos vereadores eleitos Guguinha Moov Jampa, Rômulo Dantas e Luís da Padaria, além de vários secretários e auxiliares da gestão.