Governo promove curso de capacitação sobre caprinos leiteiros e ovinos de corte

Os produtores rurais que trabalham com a pecuária caprina e ovina e também os profissionais e extensionistas estão ampliando seus conhecimentos com a troca de experiências, ao participarem do Curso de Capacitação sobre Caprinos Leiteiros e Ovinos de Corte, na Estação Experimental Pendência, em Soledade, nesta quarta (4) e quinta-feira (5), numa promoção do Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer).

Neste primeiro dia, o curso foi destinado a produtores rurais, tendo como tema o “Sistema de Produção de Caprinos de Leite para Agricultores de base familiar”, ministrado pelo pesquisador Wandrick Hauss de Sousa. “Os aspectos práticos da alimentação e nutrição de caprinos leiteiros” foram abordados pelos professores Flávio Gomes de Oliveira (GROS) e Felipe Queiroga Cartaxo (UEPB). Outro tema abordado foi a “Formulação de Rações Balanceadas para cabras leiteiras”, por Felipe Queiroga Cartaxo (UEPB) e Francinilda Alves de Sousa (BEACAMP), seguido de discussões e debates.

Dando continuidade, à tarde, os temas abordados foram “Manejo Sanitário de Caprinos leiteiros e Ovinos de corte”, pelos professores Guilherme Santana de Moura e Maiza Araújo Cordão (Facene). Em seguida, os professores Larissa Hellen da Cunha Morais (BEAMP), Wandrick Hauss de Sousa e Flávio Gomes abordaram “os indicadores técnicos de um Sistema de Produção de Ovinos de corte”. Finalizando o dia, os professores Thiago de Sousa Melo (UFPB) e Larissa Kellen da Cunha Morais falaram sobre “Custos de produção do Sistema de Produção de Caprinos de Leite” e, depois todos realizaram visita técnica ao sistema de produção de caprinos leiteiros.

Nesta quinta-feira, as palestras destinam-se aos profissionais e extensionistas. Abrindo o evento, os professores Wandrik Hauss de Sousa, Larissa Kellen da Cunha Morais e Flávio Gomes de Oliveira abordarão o tema “Sistema de Produção de Caprinos Leiteiro – Sisleite”. Os professores Felipe Queiroga Cartaxo e Francinalda Alves de Sousa debaterão o “Manejo alimentar e nutrição dos caprinos leiteiro”.

Outro tema abordado será “As características de um sistema de produção de ovinos de corte”, por Larissa Kellen da Cunha Morais, Wandrick de Sousa e Flávio Gomes de Oliveira. Em seguida: “Manejo e sanidade na caprinocultura de leite”, pelos professores Guilherme Santava de Moura e Maiza Araújo Cordão. Finalizando, os professores Thiago de Sousa Melo e Larissa Kellen da Cunha Morais abordarão os “aspectos econômicos e gestão da propriedade”. Também acontecerão debates e visita ao sistema de produção de caprinos leiteiro.