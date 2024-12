Fios soltos em Campina Grande: Procon cobra solução da Energisa

O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, abordou um dos problemas que têm preocupado moradores e comerciantes: os fios soltos nas ruas da cidade. Durante entrevista concedida à Rádio Caturité FM, ele destacou as ações do órgão para resolver essa questão, que envolve segurança, poluição visual e o respeito ao direito do consumidor.

De acordo com Waldeny, a responsabilidade pela organização e retirada desses fios é da concessionária de energia elétrica, a Energisa, conforme estabelece a legislação.

“Por lei, quem é responsável por retirar e ordenar toda essa fiação de internet e energia é a Energisa. Como proprietária dos postes, a empresa deve, em consonância com as empresas de telecomunicação, realizar esse trabalho de organização”, afirmou.

O coordenador ressaltou que reuniões já foram realizadas com a Energisa para tratar do tema e que, apesar de tentativas anteriores, os avanços ainda foram limitados.

“Estivemos na Energisa, conversamos com o pessoal, e agora estamos buscando uma solução mais incisiva. Estamos disponibilizando, por meio do aplicativo Campina com Você, um campo de denúncia para que a população possa registrar essas situações”, explicou.

A ferramenta permite que os cidadãos fotografem os locais com fios soltos, informem o endereço e encaminhem a denúncia diretamente ao Procon. “Isso nos possibilita notificar a Energisa e as empresas de telecomunicação para que façam o ordenamento adequado”, destacou Waldeny.

Além dos riscos de acidentes causados pelos fios, o coordenador enfatizou que o problema também impacta negativamente a imagem da cidade.

Assista a entrevista: