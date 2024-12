No último mês de novembro, o setor industrial da Paraíba perdeu um dos seus ícones, o empresário Ernesto Reibel. De origem europeia, foi na Paraíba onde construiu uma história de descobertas e de fortalecimento do setor mineral.

Ao longo de uma vida, o industrial contribuiu de maneira decisiva para a industrialização no estado e foi na década de 60, após a descoberta da bentonita em solo paraibano, que Ernesto Reibel deu um grande passo no fortalecimento da indústria de mineração, com a criação da Bentonit União Nordeste, pioneira na exploração e beneficiamento da bentonita no Brasil.

Além de empresário, se tornou pesquisador do minério, que até então era desconhecido no Brasil. Depois de estudar de maneira intensa a argila extraída em Boa Vista, levando amostras para institutos em São Paulo e da Alemanha, o industrial comprovou o potencial e as qualidades raras da bentonita paraibana.

Com uma atuação empreendedora, contribuiu expressivamente para o desenvolvimento econômico e social das cidades de Campina Grande, João Pessoa, Pedra Lavrada e Boa Vista, gerando emprego e renda.

Sempre pensando a frente, conseguiu tornar a bentonita um produto de alto valor agregado no mercado brasileiro e no exterior. Na década de 80, iniciou o processo de exportação do minério para diversos países, como a Bolívia, Uruguai, Chile, Peru, Venezuela, Inglaterra, Líbia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã e Extremo Oriente.

Em 2005, o grupo BUN alcançou a marca de 240.000 toneladas de bentonitas beneficiadas por ano, se consolidando como uma das maiores indústrias de exploração e beneficiamento do minério no Brasil.

Todo o processo de modernização e ampliação da indústria foi acompanhado e liderado pelo empresário Ernesto Reibel, que em 1990 foi um dos fundadores do Sindicato das Empresas de Beneficiamento de Bentonita do Estado da Paraíba – SINDBentonita – PB, instituição da qual foi presidente e que até hoje representa o setor gerando proximidade entre as empresas e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB.

Para além de um industrial comprometido com o setor, Ernesto Reibel foi um dos primeiros empresários a pôr em prática o termo Responsabilidade Social e encontrou na Educação uma forma de transformar a vida nas comunidades onde a BUN atua, impactando a vida de milhares de crianças e suas famílias.