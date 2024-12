Entenda a flexibilidade do horário dos bancos em Campina Grande

O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, esclareceu as regras sobre o horário de expediente bancário no município e destacou as flexibilidades oferecidas por algumas agências.

“O expediente bancário é de 10h às 16h, de 10h da manhã às 4h da tarde. Algumas agências abrem aquela sala de autoatendimento a partir das 8h da manhã, então é a flexibilidade interna da agência. A agência tem essa administração dessas operações do caixa de autoatendimento”, explicou Waldeny.

Segundo ele, o funcionamento das salas de autoatendimento varia de acordo com cada instituição financeira, mas, em geral, os serviços estão disponíveis a partir das 8h da manhã. Entretanto, o atendimento presencial ao público segue a determinação legal de ocorrer entre 10h e 16h.

O Procon orienta que os consumidores estejam atentos aos horários de atendimento para evitar transtornos e lembra que quaisquer irregularidades podem ser denunciadas ao órgão por meio dos canais oficiais de atendimento.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline