O preço do gás de cozinha – botijão de 13 kg – oscila entre R$ 84,99 (dinheiro) e R$ 120 (cartão), segundo pesquisa realizada pelo Procon-JP nesta terça-feira (3). O pagamento à vista chega a variar 35% entre revendedores, e no cartão, 33%. Foram pesquisados 44 estabelecimentos comerciais.

O preço médio do botijão de 13 kg, isto é, considerando a média praticada entre os 44 estabelecimentos pesquisados, é de R$ 104,28, para pagamentos em dinheiro; e R$ 108,59, no cartão de crédito.

Mas o menor valor praticado em dinheiro chega a R$ 84,99, no Posto Seta – R. Geraldo Aurélio de Lira Tavares, 3333 – Ilha do Bispo. Quem deseja passar no cartão, encontra estabelecimentos praticando preços entre R$ 89,99 e R$ 120.

Botijão completo

Quanto ao vasilhame cheio do botijão de 13 quilos do produto, o Procon-JP constatou a média de R$ 295,45, em dinheiro, e R$ 303,64, no cartão.

O menor valor praticado em dinheiro é de R$ 270, em Alex Gás – Av. Cruzeiro do Sul, 493 – Cruz das Armas. Quem optar por usar o cartão de crédito, vai encontrar revendedores praticando preços entre R$ 280 e R$ 340.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.