Dalton Gadelha: “Empreendedorismo não é uma palavra da moda”

Na sua participação na noite desta terça-feira no programa Ideia Livre da Rede Ita (canal 18.1), o presidente do Help e chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha, disse que o hospital emprega atualmente 870 pessoas e o grupo Unifacisa tem 2.102 colaboradores.

“Aprendi que hospital não pode brigar um com o outro, tem que se unir”, enfatizou o médico durante a entrevista.

Noutro trecho de sua participação, Dalton ressaltou que “70% das cirurgias de alta complexidade são realizadas por hospitais filantrópicos”.

“Empreendedorismo não é uma palavra da moda. É a solução para o futuro”, acentuou o presidente do Help, frisando mais adiante que “o setor público não planeja, vive de espasmos”.

Dalton Gadelha revelou que pretende sair da operação do grupo Unifacisa “em dois anos”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

