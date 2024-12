STTP revela novidades no transporte público de Campina Grande para 2025

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande está trazendo mudanças significativas para o transporte público no ano de 2025.

Segundo o superintendente Victor Ribeiro, o foco será na renovação da frota, ampliação de rotas e horários, além de estudos para a implementação de tarifa zero aos domingos.

“Vamos trabalhar com a renovação dos ônibus no próximo ano. Nos primeiros três meses, devemos chegar de 15 a 20 novos veículos, para que a gente possa renovar ainda mais. Também faremos ampliações importantes em algumas rotas e horários específicos, garantindo mais acesso à população. Já realizamos melhorias, como na UEPB e UFCG, onde colocamos ônibus sanfonados para oferecer mais conforto e reduzir a superlotação. É uma conquista importante para que as pessoas tenham um transporte mais acessível e de qualidade”, afirmou Victor.

Tarifa zero aos domingos está em estudo

Outra novidade prevista é a ampliação da política de tarifa zero, que já é aplicada aos sábados e foi um grande sucesso durante eventos como o São João. Agora, a possibilidade de estender o benefício aos domingos está sendo comprovada.

“O prefeito solicitou levantamentos para embasar essa decisão. A tarifa zero aos sábados ajudou muito o comércio e, aos domingos, poderia incentivar o lazer das pessoas, seja para ir a um culto, missa ou passeio em família. É uma viagem social importante, pois beneficia quem não tem condições de pagar mais de uma passagem. Essas ações impactam diretamente na qualidade de vida, promovendo acessibilidade e mobilidade”, destacou o superintendente.

Impacto na mobilidade urbana

Victor também ressaltou que iniciativas como a tarifa zero ajudaram a reduzir o número de veículos nas ruas, o que contribuiu para a mobilidade da cidade.

“No São João, por exemplo, a tarifa zero reduziu o fluxo de veículos e ajudou as pessoas a chegarem ao destino de forma mais tranquila. Nosso objetivo é continuar promovendo ações que melhorem o transporte público e a vida dos cidadãos”, acrescentou.