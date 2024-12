Veneziano articula atendimento de demandas de prefeitos com a ministra da Saúde

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) participou nesta segunda-feira (02) de uma reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Na oportunidade, Veneziano tratou de diversos pleitos trazidos a ele por prefeitos, vice-prefeitos e vereadores (atuais e eleitos), ao longo das duas últimas semanas.

“Estive na manhã desta segunda-feira, logo cedo, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O objetivo foi tratar de demandas dos municípios paraibanos, fruto das audiências que tivemos com os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores (atuais e eleitos), ao longo das duas últimas semanas”, disse Veneziano, por meio das suas redes sociais.

Confira momentos do encontro de Veneziano com a ministra: https://www.instagram.com/p/DDFIjxNRqyc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

A ministra Nísia Trindade também registrou o encontro em suas redes sociais: “Reunião com o senador e vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, para falarmos de ações na saúde pública da Paraíba”. Veja: https://www.instagram.com/stories/nisiatrindadelima/3514290054164294411?igsh=MTNlMWVsdTE1ZWVjNw

Nas duas últimas semanas Veneziano recebeu em audiência, no seu gabinete, mais de 70 gestores, que se reuniram com o parlamentar paraibano junto com seus auxiliares de governo, acompanhados de deputados estaduais que tem atuação política em suas cidades, a exemplo de Taciano Diniz (Avante), Fábio Ramalho (PSDB), Camila Toscano (PSDB) e Tovar Correia Lima (PSDB), para apresentar as suas demandas.

Veneziano reforçou seu compromisso com o diálogo aberto e a busca por soluções que beneficiem a população.