Secretário de Obras anuncia revitalização do prédio da Prefeitura de Campina Grande

O secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, revelou detalhes sobre o projeto de revitalização do prédio da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Floriano Peixoto, durante entrevista concedida à Rádio Caturité FM nesta terça-feira, 3 de dezembro.

O edifício histórico, com cerca de 100 anos, recebeu intervenções estruturais e de fachada, marcando um novo capítulo para a preservação do patrimônio arquitetônico.

Joab explicou que o projeto conta com um planejamento técnico ao longo de 2024 e que os recursos para a execução já estão garantidos.

“A gente alocou parte do recurso da Prefeitura Municipal de Campina Grande, via recursos próprios, e parte de um financiamento internacional – que permite a utilização para revitalização de prédios históricos. Trabalhamos durante todo este ano com a parte documental, já que se trata de uma edificação avançada em termos de idade e complexidade estrutural”, afirmou.

O secretário destacou os desafios técnicos do trabalho, considerando a idade e a localização do edifício em área protegida.

“É um trabalho de engenharia muito mais complexo do que construir um prédio novo, como, por exemplo, uma estação. Já temos projetos de recuperação estrutural e revitalização da fachada pronta, e no início de 2025 vamos licitar a execução das instruções específicas”, declarou.

Além disso, o projeto envolve uma ampla colaboração com órgãos de preservação patrimonial.

“Por ser uma área histórica protegida no centro de Campina Grande, foi necessário dialogar com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (Iphaep) e demais órgãos de fiscalização. Essa etapa já foi concluída, e agora aguardamos o momento certo para licitar a obra em janeiro ou fevereiro do próximo ano”, detalhou Joab.

Assista a entrevista: