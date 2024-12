Padre George solicita emenda de vereadores para ajudar na manutenção do Hospital Padre Zé

O diretor do Hospital Padre Zé, George Batista, solicitou dos vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa, a destinação de emendas para ajudar na administração da instituição, que ficou prejudicada com os desvios de verbas e outras irregularidades cometidas pelo gestor anterior, Padre Egídio de Carvalho, que foi preso e hoje cumpre medidas cautelares.

Ele esteve nesta terça-feira (03), visitando o Poder Legislativo para agradecer o apoio recebido dos vereadores no ano passado e agora foi ratificar o apoio pedindo a extensão do trabalho caritativo. “O Hospital Padre Zé não sobrevive sem emendas parlamentares”, enfatizou.

Segundo ele, as despesas mensais do HPZ giram em torno de R$ 1,6 milhão e que recebe do SUS R$ 800 mil, além de um apoio de quase R$ 300 mil do governo do estado, mas precisa da complementação das emendas.

“A Câmara de Vereadores tem um apoio significativo na ajuda da manutenção dos serviços do hospital. Então, eu tenho que agradecer a todos porque a participação, a generosidade deles é algo muito expressivo”, avaliou.

Após o escândalo no qual a instituição foi envolvida há um ano, Padre George disse que agora a folha de pagamento dos médicos, prestadores de serviço e colaboradores está em dia, mas para isso fez uma trabalho de enxugamento, de economia, repensou os salários incompatíveis com a instituição filantrópica, fazendo os devidos cortes.

Ainda institucionalizou o portal de transparência e todas as emendas recebidas mediando o termo de ajustamento de conduta estão seguindo, rigorosamente, as exigência do MInistério Público.‘É uma nova gestão. É uma nova realidade pautada na transparência, na eficiência e na honestidade”, relatou Padre George.