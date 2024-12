Novo Plano Diretor de Campina Grande aguarda aprovação dos vereadores

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), finalizou a revisão do Plano Diretor de Campina Grande e apresentou o projeto de lei à Câmara de Vereadores no último mês de agosto. Nesta terça-feira (3), durante uma entrevista, o secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto, voltou a reforçar a importância do novo Plano Diretor para o desenvolvimento sustentável do município e pediu que os vereadores apreciem o documento, dando a aprovação como um presente de natal à cidade.

“O Plano Diretor é a lei que orienta o crescimento da cidade de maneira responsável e equilibrada. Aprová-lo agora seria um presente de natal para Campina Grande e seus cidadãos, assegurando um futuro mais sustentável e organizado”, destacou Félix Neto.

O documento é resultado de três anos de trabalho intensivo de equipes técnicas da Seplan, representantes das demais secretarias, da sociedade civil organizada e de especialistas da área. Ele foi elaborado com o objetivo de atender às demandas sociais, econômicas e ambientais do município.

Na Câmara, a tramitação está sendo acompanhada por uma comissão de vereadores composta por Jô Oliveira, Márcio Melo e Alexandre do Sindicato. O secretário reconheceu os desafios de avançar com o projeto em um ano eleitoral, mas reforçou a necessidade de um esforço conjunto.

“Sabemos que o período eleitoral não é o ideal para discussões dessa natureza, mas a política que Campina Grande precisa é a do desenvolvimento e não de embates. Esperamos que esse trabalho seja concluído antes do encerramento do ano legislativo”, enfatizou.

O Plano Diretor é considerado fundamental para orientar projetos estratégicos e investimentos que garantam o crescimento equilibrado da cidade, beneficiando tanto a população quanto o meio ambiente.

A Prefeitura de Campina Grande segue empenhada em viabilizar a aprovação do documento, reafirmando o compromisso com o planejamento e a sustentabilidade.