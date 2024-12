O programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos na conta de luz, ainda não é aproveitado por milhares de famílias na Paraíba. Em entrevista à Rádio Caturité FM, Rômulo Pereira, supervisor da Energisa Paraíba, destacou a abrangência do programa e os passos necessários para garantir o benefício.

“Hoje, na Paraíba, já temos 615 mil consumidores cadastrados na Tarifa Social. No entanto, ainda temos cerca de 280 mil famílias que possuem direito ao benefício, mas ainda não realizaram o cadastro”, explicou Rômulo.

Ele ressaltou que o desconto pode chegar a até 65% da conta de energia, dependendo do consumo. “Para quem consome até 30 kWh, o desconto é de 65%. Já para consumos acima disso, o benefício é escalonado, indo até o limite de 220 kWh. É importante lembrar que o consumidor não perde o benefício caso ultrapasse esse limite, mas a parte excedente será cobrada sem desconto”, esclareceu.

Como identificar e se cadastrar no Tarifa Social

De acordo com Rômulo, é possível verificar se o benefício já está ativo na conta de energia. “No cabeçalho da conta, logo no início, aparece a sigla ‘BR’, que significa baixa renda. No rodapé, também há a indicação do valor de desconto aplicado sobre a fatura”, afirmou.

Para se cadastrar, é necessário que o titular da conta esteja registrado em algum programa social do governo federal e possua o Número de Identificação Social (NIS). “O primeiro passo é procurar uma unidade do CRAS para realizar ou atualizar o cadastro. A partir disso, se o nome registrado no NIS for a mesma conta de energia, o benefício é concedido automaticamente. Caso haja divergências, o cliente deve procurar a Energisa para corrigir os dados”, explicou.

Benefício essencial para quem mais precisa

Rômulo Pereira reforçou a importância da adesão ao programa, principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade. “O desconto é significativo e pode fazer a diferença no orçamento doméstico. Nossa missão é garantir que todas as famílias elegíveis tenham acesso a esse benefício, ajudando a aliviar as dificuldades financeiras”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline