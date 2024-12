Campanha vai retirar fios e cabos abandonados em postes de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Procon Municipal, iniciou no último mês de novembro uma campanha para que os moradores da cidade denunciem a existência de fios e cabos soltos ou em desuso nos postes do Município.

O objetivo é identificar essas áreas e solicitar que a Energisa realize a retirada desse material, que oferece risco à vida do consumidor e prejudica o fornecimento de alguns serviços.

Com o intuito de reforçar essa campanha, o Procon-CG disponibilizou no aplicativo da Prefeitura – “Campina com Você”- na seção do Procon Municipal, um espaço denominado Denúncia de Fios Soltos. Nesse local as pessoas poderão formalizar denúncias, ajudando nesta ação.

Para participar da campanha basta fazer uma foto do poste com excesso de cabeamento inservível, cadastrar a imagem no aplicativo “Campina com Você, por meio de download e informar o endereço completo, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

“A partir daí o Procon Municipal vai acionar a empresa Energisa, que é a responsável formal pelos postes em Campina Grande, para que ela faça a remoção de todo o material em um prazo de 30 dias, conforme prevê a legislação vigente, inclusive a Lei Estadual Nº 11408 e a Lei Municipal 6851-A/2018”, afirmou Waldeny Santana, coordenador do Procon Municipal.

A Lei Estadual Nº 11408 DE 07/08/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do Estado da Paraíba realizarem o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes, e dá outras providências.

Já a Lei Municipal 6851-A/2018, estabelece a responsabilidade da Energisa – Concessionária de energia de Campina Grande-PB, fiscalizar a execução de serviços de manutenção das empresas conjunta de telecomunicações.

O coordenador do Procon-CG ressalta que a existência de fios e cabos abandonados nos postes, além de comprometer a qualidade do fornecimento da energia elétrica e de outros serviços de telecomunições, também causa impacto negativo tanto a aparência das áreas urbanas quanto na segurança e na qualidade de vida das pessoas e dos animais nas áreas afetadas.

“Por isso convido a toda a sociedade campinense a participar dessa campanha social, em prol da melhoria na qualidade de vida da nossa cidade; e em respeito aos milhares de turistas que a visitam, principalmente durante O Maior São João do Mundo e no Natal Iluminado. Denunciem”, convocou Waldeny Santana,.